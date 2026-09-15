Не лень, а перегрузка: почему оценки у школьника могут ухудшиться

Стремление дать ребенку максимум возможностей может незаметно увеличить учебное напряжение. Английский язык, музыка, спорт, творчество и другие занятия сами по себе полезны, но при плотном расписании после школы они превращаются в еще одну рабочую смену, сообщила РИАМО методист по литературе «Онлайн-школы № 1» Татьяна Куц.

«Одна из самых частых ошибок — пытаться вместить в неделю слишком много, особенно в начале года. Каждое из занятий по отдельности может быть эффективным и полезным, но вместе они иногда превращаются в еще одну полноценную учебную неделю после школы», — говорит Татьяна Куц.

Она предупредила, что при плотном графике ученик быстро становится рассеянным и вялым. И родителям бывает сложно отличить обычную усталость от нежелания учиться. Однако есть несколько признаков, которые могут говорить именно о перегрузке, даже если прошло всего две-три недели с начала учебного года.

«Я бы в первую очередь смотрела на то, изменилось ли поведение ребенка. Например, раньше он делал уроки за час, а теперь сидит над ними весь вечер. Еще вчера решал задачи быстро, а сегодня не может сосредоточиться и делает простые ошибки. Начинает забывать вещи, которые обычно помнит», — пояснила собеседница.

О перегрузке может говорить и смена настроения, добавила специалист. Ребенок становится раздражительным, плаксивым, чаще говорит «не хочу» или «не могу». Иногда родители воспринимают это как лень или капризы, хотя на самом деле школьник просто исчерпал ресурс.

«Еще один сигнал — отдых не помогает восстановить силы. Если ребенок регулярно просыпается уставшим, тяжело встает, постоянно хочет спать, а в выходные старается отоспаться за всю неделю, стоит пересмотреть его нагрузку. При этом один тяжелый день сам по себе ничего не доказывает. Важна динамика: повторяется ли состояние и становится ли оно постоянным», — заключила методист.

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