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Мусорная куча: на МКАД из-за ДТП с рассыпанным грузом образовалась пробка

Происшествия
Telegram

Фото - © Telegram/МК: срочные новости

На юго-западном участке Московской кольцевой автодороги у Ленинского проспекта образовалась большая пробка из-за ДТП. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

В результате столкновения дорога оказалась завалена вывалившимся из автомобиля грузом.

На опубликованном фото показано, что один из автомобилей опрокинулся набок. Рядом с ним на нескольких полосах лежит рассыпавшийся груз.

Ранее Дептранс Москвы сообщал, что на внешней стороне 44-го километра МКАД, за развязкой с Киевским шоссе, случилась авария с участием двух транспортных средств. На месте происшествия находятся службы столицы. 

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