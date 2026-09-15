Две девочки на самокате попали под машину на «зебре» в Люберцах Происшествия сегодня в 08:00

В поселке Октябрьский подмосковного городского округа Люберцы две девочки пострадали при попытке пересечь дорогу на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Две несовершеннолетние передвигались на одном самокате вдвоем. Они выехали на пешеходный переход на красный сигнал светофора. В результате происшествия одной из девочек потребовалась госпитализация. Она находится в больнице. Вторую участницу ДТП врачи осмотрели на месте. Затем отпустили домой. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.