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Две девочки на самокате попали под машину на «зебре» в Люберцах

Происшествия

В поселке Октябрьский подмосковного городского округа Люберцы две девочки пострадали при попытке пересечь дорогу на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Две несовершеннолетние передвигались на одном самокате вдвоем. Они выехали на пешеходный переход на красный сигнал светофора. 

В результате происшествия одной из девочек потребовалась госпитализация. Она находится в больнице. 

Вторую участницу ДТП врачи осмотрели на месте. Затем отпустили домой.

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