Второй случай за двое суток: в Таиланде бандиты ограбили российского туриста

В таиландской Паттайе зафиксирован второй за двое суток случай нападения на гражданина Российской Федерации. Еще одного соотечественника ограбили, угрожая пистолетом, сообщает Telegram-канал SHOT .

Жертвой уличного разбоя стал 41-летний Александр П., прогуливавшийся по территории парка. К мужчине на высокой скорости подъехали двое неизвестных на мопеде. Они начали угрожать огнестрельным оружием, расправой и потребовали отдать им имеющиеся ценности.

Пострадавший был вынужден передать нападавшим порядка 1000 бат наличными (около двух с половиной тыс. рублей). После этого налетчики уехали.

Впоследствии пострадавший направился в правоохранительные органы. Сотрудники местной полиции приступили к анализу записей с камер видеонаблюдения для розыска преступников.

Днем ранее аналогичной атаке в районе Сой подвергся 42-летний россиянин по имени Роман. На него напали трое злоумышленников. Один из атакующих нанес туристу удар ногой в область лица, после чего сообщники похитили сумку с личными документами, банковскими картами и тысячей бат. Получившего травмы мужчину пришлось госпитализировать.

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