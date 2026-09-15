Проекция и обесценивание: почему человек видит в других то, чего боится в себе

Если человек обесценивает себя, то будет обесценивать и других. Так проявляется психологическая защита «проекция», при которой внутреннее воспринимается как приходящее извне. Об этом сообщила РИАМО семейный и провокативный психолог, автор книг «Путь к счастью», «Ты только спроси» Елена Гусева.

Принципы обесценивания

Человек приписывает кому-то или чему-то свои мысли, чувства, мотивы, черты характера. Через призму проекции некоторые смотрят на мир, измеряя его и людей вокруг одной и той же линейкой.

«Например, вы приписываете другому человеку свои „плохие“, как вы считаете, качества — глупость, слабость, медлительность, лень. Вы искренне считаете, что это человек такой. Это делается для того, чтобы создавалась иллюзия контроля, которая ведет к безопасности. Вы думаете: „Если я сделаю работу быстрее, чем он, то буду лучше и никто не сможет назвать меня „тормозом“. Обесценивая человека, вы повышаете свою самооценку за счет него», — сказала Гусева.

В других человек обесценивает то, что больше всего ранит его. Например, если он боится своей никчемности, то будет высмеивать чужие достижения. Если опасается показаться слабым, то будет презирать чужие слезы.

Обесценивание приводит к одиночеству, ведь людям неприятно, когда над ними смеются, указывают им на недостатки и особенности. Окружающие отдаляются, и человек остается один на один со своим внутренним цербером. Одиночество приводит к падению самооценки и ощущению никчемности. Прежний цикл замыкается и начинается новый.

Обесценивание как защита

Обесценивание — выученный способ выживания. Психика ребенка настолько слаба, что не выдерживает ощущения собственного бессилия, поэтому она создает «опору» — обесценивание. Оно формируется по-разному. Дети узнают о себе через реакцию на них значимых взрослых. И если родитель смотрит с любовью и радостью, то ребенок чувствует себя нужным. Формируется внутренняя опора: «Я есть, я любим, ценен и важен».

Но если родитель завидует ребенку, его успехам, обесценивает их, не реагирует на эмоции, видит в нем только функцию, то у ребенка не формируется внутренней опоры. Он не знает и не понимает, кто он такой. Внутри ощущение пустоты. Чтобы не чувствовать ее, ребенок привыкает обесценивать всех подряд. Тогда чужая ценность не причиняет ему боль от того, что у него самого нет ощущения ценности.

Если задевают талант другого человека, его успехи и достижения, то психика считывает его, как небезопасный, сильный объект. Возникает страх из-за ощущения себя маленьким, беспомощным рядом с этим «гигантом». И тут на помощь приходит обесценивание, которое помогает уменьшить размер другого человека, его важность и значимость. Важно понимать, что там, где обесценивание, всегда появляется глубинное чувство стыда. Оно показывает, насколько человек ощущает себя никчемным.

Как бороться с обесцениванием

Если человек начинает обесценивать других, ему надо мысленно продолжить фразу: «Потому что мне страшно оказаться на его месте». Так он с другого переключиться на себя и будет замечать свое обесценивание.

Лучшее — враг хорошего. Не надо быть идеальным, чтобы заслуживать любовь.

Надо учиться получать удовольствие от процесса и не ориентироваться на результат.

Необходимо взять лист бумаги и ручку, записать любые факты о себе, а затем ответить на следующие вопросы: «Появился критик, который обесценивает список? Чьим голосом он говорит? Кому было выгодно, чтобы вас обесценивали?»

В случае обесценивании другого и возникновении стыда надо сказать про себя: «Я обесцениваю, потому что мне стыдно. Стыдно за то, что я сам не справился/ошибся/выгляжу глупо. Мне стыдно, и я это переживу».

«Вы обесцениваете себя и других не потому, что вы плохой, а потому что когда-то вы научились так выживать. Это была ваша стратегия защиты от боли. Сейчас эта стратегия устарела. Она не защищает вас, а разъедает. Попробуйте сегодня заметить момент, когда вы критикуете другого, и мысленно скажите ему про себя: „Это не про тебя, это про мою боль“. И наблюдайте за ощущениями. Это и есть освобождение от обесценивания», — заключила эксперт.

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