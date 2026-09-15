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До +20 градусов и дождь будут днем 15 сентября в Московском регионе

Днем 15 сентября в Москве и области прогнозируется температура воздуха в диапазоне от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В дневное время ожидается переменная облачность. При этом местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет северный. Скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

С наступлением ночи температура снизится до 6–8 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Однако в отдельных локациях регион накроет туман.

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