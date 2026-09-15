USD
Доллар США
84,24
-0.12 %
EUR
Евро
97,30
-0.47 %
CNY
Китайский Юань
12,55
0.15 %
GBP
Фунт стерлингов
113,52
-0.52 %

До +20 градусов и дождь будут днем 15 сентября в Московском регионе

Общество

Днем 15 сентября в Москве и области прогнозируется температура воздуха в диапазоне от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время ожидается переменная облачность. При этом местами возможен небольшой дождь. 

Ветер будет северный. Скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

С наступлением ночи температура снизится до 6–8 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Однако в отдельных локациях регион накроет туман.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.