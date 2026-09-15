Споры подростка с родителями и попытки оспаривать установленные правила сами по себе не говорят о проблемах с воспитанием. Насторожить взрослых скорее должно отсутствие понимания того, какой вред его поступки причиняют другим людям. Об этом РИАМО рассказал основатель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

По его словам, родителям может казаться, что ребенок, который требует объяснить запрет, приводит контраргументы и доказывает свою правоту, разрушает дисциплину. На самом деле для спора подростку сначала необходимо увидеть существующую границу и начать ее осмысливать.

«Спор — это работа с правилом, а не отсутствие правила. Человек перестает подчиняться автоматически, начинает разбирать, почему я так устроен. Подростковый спор — это не сбой воспитания, это его результат, просто на неудобной стадии», — рассказал Ягудин.

Тревожная граница, по мнению психолога, проходит там, где ребенка интересует исключительно наказание, но не суть собственного поступка. Проверить это можно, спросив его, что почувствовал человек, которому он причинил вред.

Если подросток смущается, отводит глаза или начинает защищаться, он, скорее всего, понимает переживания другого человека. Насторожить должна ситуация, когда сам вопрос о чувствах пострадавшего кажется ему не относящимся к произошедшему.

Как устанавливать правила подростку

Ягудин отметил, что в воспитании подростка важнее не жесткость запретов, а отношения с родителями. Ребенку необходимо понимать, что дома его готовы выслушать и что мнение родителей для него остается значимым.

Есть три основных принципа установления границ. Правил должно быть немного, и они должны действовать постоянно, независимо от настроения взрослых.

«Лучше пять правил, которые держат всегда, чем 30, которые держатся по настроению», — отметил психолог.

Последствия нарушения также следует оговаривать заранее, а не придумывать в момент конфликта. Наконец, само «нельзя» лучше объяснять через вред другому человеку: не «так нельзя, потому что за это накажут», а «так нельзя, потому что от этого кому-то больно».

По словам Ягудина, соблюдать установленные границы должны и сами родители. Дети ориентируются не столько на разговоры взрослых о правилах, сколько на то, как взрослые сами следуют им в повседневной жизни.

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