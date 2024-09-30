Воробьев: в Подмосковье в рамках «Светлого города» установят 9 тыс светильников

Работа по установке и модернизации освещения в Московской области стала одной из тем на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

По словам главы региона, до конца года в Московской области заменят 22 тысячи светильников, а еще девять тысяч светильников установят в рамках программы «Светлый город».

«Тема, которая каждую осень требует нашего особого внимания, это наружное освещение. Световой день становится короче, а трафик на дорогах, улицах — интенсивнее, поскольку дети начали учиться, взрослые вернулись из отпусков. У нас есть задачи по развитию и модернизации наружного освещения. К примеру, в этом году планируем заменить 22 тыс. светильников на энергосберегающие светодиодные, которые дают ощутимую экономию. А также в рамках программы „Светлый город“ установим 9 тыс. новых. Важен акцент на цифровизации, диспетчеризации, чтобы мы могли в режиме онлайн управлять системами наружного освещения, сразу видеть неисправности и оперативно их устранять», — сообщил Воробьев.

Всего в Подмосковье установлено более 1 млн объектов наружного освещения. За их состоянием следят 67 организаций, которые производят контрольные объезды, а также ремонтируют оборудование при соответствующей необходимости.

«В Московской области 32 тыс. объектов линий наружного освещения, 627 тыс. светильников и опор, 13 200 пунктов питания, 2600 объектов архивно-художественной подсветки. Мы видим положительную динамику по обращениям жителей в части освещения. В 2023 году у нас было 32 тыс. обращений, сейчас 25 тыс. По каждому из этих направлений нужно продолжать постоянно работать», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Хайкин подчеркнул, что на сегодняшний день по каждому виду неисправности осветительного оборудования установлен регламент решения проблемы. Например, если перестал работать фонарь, его отремонтируют в течение двух суток. Если отключилось более 25% светильников на дорогах, их восстановят в течение двух часов. На других территориях работы по восстановлению освещения будут выполняться в течение одних суток.

С начала года в Подмосковье уже заменили почти 10,3 тысячи старых светильников на новые светодиодные. Больше всего таких светильников установили в Щелкове — 2100 экземпляров. В Ленинском установили 1526 новых светильников, а в Орехово-Зуево — 1440, в Королеве — 1021, в Павловском Посаде заменили 890 светильников, в Лосино-Петровском — 833. Еще почти 11,9 тыс. светильников в планах подключить до ноября.

В рамках программы «Светлый город» устанавливают новые линии освещения в местах, о которых сообщают жители. Всего в этом году запланировано установить 9 тысяч светильников, порядка 6,9 тыс. уже работают.