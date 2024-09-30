Хайкин: есть положительная динамика обращений по освещению в Подмосковье

Что касается обращений по освещению, то есть положительная динамика, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«7 основных моментов, на что обращают внимание, когда со светом есть какие-то проблемы, когда не все фонари работают. Естественно, это связано с сокращением светового дня – это освещение дворов, освещение на муниципальных улицах, установка и модернизация освещения, освещение на региональных дорогах, установка и модернизация освещения муниципальных улиц, ремонт и содержание наружного освещения в парках культуры и отдыха», – сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Министр добавил, что власти видят положительную динамику в том, что касается обращений.

«Мы сравнили с 2023 годом, у нас было 32 тыс. обращений, сейчас - 25 тыс. Но, в любом случае, конечно, по каждому их этих направлений нужно постоянно работать», – заключил Хайкин.

Ранее Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.