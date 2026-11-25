Дети в Реутове могут привиться от гриппа вакцинами против актуальных штаммов сезона 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Реутове проходит прививочная кампания против гриппа. Врачи Реутовской клинической больницы отмечают, что вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов профилактики заболевания и его осложнений.

«Даже если привитый человек все же заболевает, болезнь, как правило, протекает легче и с меньшей вероятностью приведет к госпитализации. Перед прививкой ребенок обязательно проходит осмотр врача-педиатра. Мы рекомендуем родителям не откладывать вакцинацию от гриппа и позаботиться о защите здоровья детей», — отметили врачи.

Прививку можно сделать в детской поликлинике по адресу: Садовый проезд, 7, а также в детском отделении городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, 17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.