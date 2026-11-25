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Коммунальные службы Домодедова 25 ноября с шести утра убирают снег, принесенный балканским циклоном «Вилка». На дороги округа направили 20 комбинированных дорожных машин и 50 тракторов, рассказал начальник транспортного управления комбината благоустройства Александр Балкивский.

Балканский циклон «Вилка» принес в Домодедово сильный снегопад. Коммунальная техника приступила к уборке в шесть утра.

По словам начальника транспортного управления комбината благоустройства Александра Балкивского, в утреннюю смену на линию вышли шесть комбинированных дорожных машин, 15 тракторов и две вакуумные машины. Всего для уборки дорог округа задействовали 20 комбинированных дорожных машин и 50 тракторов.

Техника прошла по улице Гагарина к Каширскому шоссе. Часть машин направили на крутые подъемы на улице Текстильщиков и у Константиновской фабрики. Дорожники убирают снег и обрабатывают покрытие пескосоляной смесью.

Особое внимание уделили парку «Домодедово», ГПЗ «Константиново», санаторию и новым жилым кварталам. Вечерняя смена продолжит работу до 18:00, чтобы убрать снег до образования льда.

Балкивский добавил, что техника движется по заранее определенным маршрутам, чтобы не мешать транспорту. Коммунальные службы просят водителей отказаться от поездок на личных автомобилях.

Текст и медиа: Надежда Муртакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.