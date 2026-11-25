За минувшие сутки снегопад в столице принес много осадков, в городе образовались декабрьские сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на опорной московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 12 см, столько же и в Тушине. Этот показатель соответствует декабрьской норме. В центре мегаполиса, на Балчуге, намело 18 см сугробов.

По словам Тишковца, в Подмосковье выше всего снежный покров в Наро-Фоминске — 20 см, Кашире — 19 см, Черустях — 17 см, Истре и Павловском Посаде — 16 см, Серпухове — 15 см.

Ранее синоптик заявил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 15-27% от месячной нормы осадков, в Московской области — до 60%.

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