Подорожают ли смартфоны и ноутбуки с 1 декабря: что известно о технологическом сборе

С 1 декабря в России вводят технологический сбор на отдельные виды электроники. Импортеры будут платить до 496 рублей за смартфон и до 992 рублей за ноутбук, а дополнительные расходы могут отразиться на розничных ценах. При этом одни модели подорожают, другие сохранят прежнюю стоимость, а часть продавцов сможет заработать на старых запасах. Что будет с ценами на технику после 1 декабря, читайте в материале РИАМО.

Что такое технологический сбор на электронику

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Технологический сбор — новый обязательный платеж для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые производят определенную электронику в России или ввозят ее в страну.

Какие товары попадают под технологический сбор с 1 декабря

На первом этапе он затронет отдельные категории смартфонов, ноутбуков и телефонных аппаратов. Телевизоры и холодильники в утвержденный перечень не вошли.

Сколько составляет технологический сбор за смартфон и ноутбук

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Размер платежа зависит от вида техники и наличия в системе маркировки «Честный знак» сведений о товарном знаке и модели. Так, за один смартфон производителю или импортеру придется заплатить 250 рублей, если необходимые данные внесены в систему, и 496 рублей — если их нет. Для ноутбуков ставки составят 500 и 992 рубля соответственно. Базовые значения — 373 и 746 рублей — используются для расчета сбора.

На сколько подорожают смартфоны и ноутбуки после 1 декабря: прогнозы экспертов

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По оценке основателя и управляющего партнера аналитической компании «ДОВОД» Никиты Малова, дополнительные расходы не обязательно приведут к увеличению цены ровно на сумму сбора. С учетом НДС, по его расчетам, нагрузка может добавить к стоимости смартфона примерно 300–600 рублей.

«Цены на технику вырастут не на сумму сбора, а ступеньками», — пояснил эксперт.

Малов обращает внимание на то, что магазины обычно устанавливают цены с учетом привычных для покупателей отметок — например, 9 990 или 10 990 рублей. Поэтому продавец может не менять ценник, покрыв новые расходы за счет своей наценки, либо повысить стоимость сразу на тысячу рублей, чтобы сохранить привычную ценовую категорию.

«Ценник 10 595 он не поставит: либо оставит 9 990 и оплатит сбор из своей наценки, либо переведет модель на 10 990. Поэтому одна модель в декабре не подорожает совсем, а соседняя подорожает на тысячу», — считает Малов.

По его словам, в более выгодном положении окажутся магазины, у которых есть запасы техники, введенной в оборот до 1 декабря: в закупочной стоимости таких устройств новый платеж не учитывался. Кроме того, преимущество получат импортеры, которые внесли сведения о товарном знаке и модели в систему маркировки. Например, за смартфон они заплатят на 246 рублей меньше, чем компании, у которых таких данных нет.

Почему бюджетные смартфоны подорожают сильнее дорогих

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Технологический сбор представляет собой фиксированный платеж за единицу товара. Поэтому его влияние на стоимость зависит от цены самой техники: одинаковая сумма составляет большую долю в стоимости бюджетного смартфона, чем дорогой модели.

Кандидат экономических наук, исследователь кафедры экономики КузГТУ Владислав Скрипко приводит пример: для смартфона стоимостью 20 тысяч рублей сбор в размере 250–496 рублей соответствует 1,25–2,48% цены.

Однако, подчеркивает эксперт, это оценка дополнительной нагрузки на участников рынка, а не прогноз фактического подорожания. Компании могут распределять расходы между производителем, импортером и продавцом, а итоговая стоимость будет зависеть от конкуренции, складских запасов и торговой наценки.

«Рост всех цен на одинаковый процент из ставок не следует», — отметил Скрипко.

Какие еще факторы влияют на стоимость техники в России

Фото - © Vectorwin / Фотобанк Лори

Доцент Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что технологический сбор станет дополнительным фактором роста цен, но вряд ли будет главным. На стоимость техники в России влияют также валютный курс, логистика и изменение каналов поставок после ухода ряда зарубежных производителей.

По оценке эксперта, сейчас цены на технику в зависимости от категории и класса растут в среднем на 1–2,5% в месяц. Введение нового платежа, по его мнению, может дополнительно прибавить к этому темпу не более 0,7–0,8%.

Таким образом, технологический сбор не означает автоматического подорожания каждого смартфона или ноутбука на фиксированную сумму. Для покупателей последствия будут зависеть от конкретной модели, политики продавца и того, насколько участники рынка смогут компенсировать новые расходы за счет собственной маржи.