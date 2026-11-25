В Королеве около 200 коммунальщиков расчищают дворы от снега

Сотрудники управляющих компаний Королева с раннего утра убирают снег во дворах и обрабатывают тротуары противогололедными материалами. В работах задействованы около 200 человек и 30 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники управляющих компаний Королева продолжают уборку снега во дворах в усиленном режиме. С раннего утра территории расчищают около 200 человек с помощью 30 единиц специализированной техники.

Уборка идет поэтапно. В первую очередь коммунальщики очищают входы в подъезды, пешеходные дорожки и подходы к контейнерным площадкам, затем — внутридворовые проезды. Работы выполняют вручную и с помощью техники.

Тротуары и входные группы дополнительно обрабатывают противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование наледи и обеспечить безопасный проход жителей. Коммунальные службы стремятся как можно быстрее привести дворы в нормативное состояние.

Заявку на дополнительную уборку участка можно подать в Единую диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 929-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.