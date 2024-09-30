Воробьев отметил важность уличного освещения в условиях сокращения светового дня

По словам губернатора, следующая тема логична в части сокращения светового дня — наружное освещение, которое отвечает за комфорт и безопасность жителей Подмосковья.

«Здесь мы попросим Михаила Владимировича Хайкина (заместитель председателя правительства Московской области - министр благоустройства Подмосковья - ред.) прокомментировать, как ведется работа, и, если у Алексея Бирюкова (первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области - ред.) есть какие-то предложения или беспокойства жителей по локациям, прошу отраслевиков, как вы это делаете», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.