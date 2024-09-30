сегодня в 13:53

В Подмосковье находится более 1 млн объектов освещения

Всего в Московской области существует более 1 млн объектов освещения, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«У нас всего более 1 млн объектов в Московской области. Это существующие линии наружного освещения — 32 тыс. объектов. Планируемые линии освещения, которые мы запланировали и планово реализуем, — 7 299 объектов. 627 тыс. светильников, 13,2 тыс. пунктов питания, объекты архитектурно-художественной подсветки — 2,6 тыс. Все эти объекты обслуживаются 67 эксплуатирующими организациями», — рассказал Хайкин.

Он добавил, что на общественных территориях насчитывается 1,3 тыс. линий освещения, 26 тыс. опор и 26 тыс. светильников.

«На муниципальных дорогах 14,5 тыс. линий освещения, почти 300 тыс. опор и почти 300 тыс. светильников. Соответственно, во дворах — 14,6 тыс. линий наружного освещения, 300 тыс. опор и 300 тыс. светильников», — заключил зампред правительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.