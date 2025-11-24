Воробьев сообщил об успешной ликвидации аварии на котельной в Шатуре

Воробьев: в Шатуре в дома снова подается тепло с восстановленной котельной

Компетентные специалисты в кратчайшие сроки восстановили работу котельной, которая была повреждена в ходе вражеской атаки на ГРЭС в Шатуре. В дома местных жителей снова подается тепло, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в Шатуре возобновлено теплоснабжение жилых домов от котельной. Последствия атаки беспилотника ВСУ на районную электростанцию устранены: аппаратура снова работает без сбоев и демонстрирует требуемые показатели. Работы по ремонту и восстановлению на электростанции подходят к концу.

«Сейчас мы продолжаем переподключать многоквартирные дома и соцобъекты на постоянную схему теплоснабжения — на это потребуется еще несколько часов. Также в ближайшее время восстановится и горячее водоснабжение», — сообщил Воробьев.

Губернатор отметил, что мобильные котельные останутся на своих местах в качестве резерва на случай возникновения экстренной необходимости. Для оперативного реагирования на возможное завоздушивание систем на объектах дежурят ремонтные бригады.

«Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее», — подчеркнул Воробьев.

Ранее сообщалось, что на Шатурскую ГРЭС ВСУ совершили атаку БПЛА. Некоторые дроны были ликвидированы средствами ПВО, часть упали на территорию станции, после чего начался пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России. В результате происшествия работа водоснабжения и канализации в Шатуре не пострадала.