сегодня в 10:53

Воробьев: вода, свет и канализация в Шатуре функционируют в штатном режиме

Вода, электроснабжение, канализация в подмосковной Шатуре функционируют в штатном режиме. Делается все возможное, чтобы быстро восстановить теплоснабжение, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В 13:00 на месте проведем штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры», — подчеркнул губернатор региона.

Ранее Воробьев рассказал, что утром 23 ноября на Шатурскую ГРЭС ВСУ совершили атаку БПЛА. Часть дронов сбили средства ПВО, некоторые упали на территорию станции.

Электроснабжение в Шатуре есть. Оно было переключено на резервные службы.

