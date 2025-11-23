сегодня в 09:31

Воробьев: на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников

Утром 23 ноября на Шатурскую ГРЭС ВСУ совершили атаку БПЛА. Некоторые дроны были ликвидированы средствами ПВО, часть упали на территорию станции, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На ГРЭС случился пожар. Его локализовали. Работники экстренных служб продолжают работу.

Электроснабжение в Шатуре есть. Его переключили на резервные линии.

«Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — отметил губернатор.

Глава округа и сотрудники служб находятся на месте происшествия. Ситуацию контролируют. Угрозы для людей нет.

Ранее стало известно, что утром 23 ноября на Шатурской ГРЭС в Московской области случился пожар. Сначала местные жители слышали серию громких звуков, после этого появился огонь. От объекта шел черный дым.

