Воробьев: аварию на ГРЭС в Шатуре будут ликвидировать в максимально сжатые сроки

Сотрудники всех оперативных служб, в том числе инженеры, работают на территории ГРЭС в муниципальном округе Шатура, где из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 ноября начался пожар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично посетил предприятие, где провел оперативный штаб.

«Мы провели штаб для того, чтобы скоординировать все, что касается восстановления. Наша задача — включить резервную котельную. Сложность заключалась в том, что она была повреждена, ее электрическая часть <…> Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00», — рассказал в своем Telegram-канале Воробьев.

В настоящее время на территории находится 20 передвижных блочно-модульных котельных, благодаря которым тепло восстанавливают в первую очередь в социальных объектах, в том числе в больницах и пансионате для пожилых людей.

В настоящее время ведутся работы по подключению больницы к системе отопления. На объекте задействованы три команды специалистов МОС АВС и шесть бригад Мособлводоканала. Уже стартовал процесс установки врезок в тепломагистраль, и в ближайшие два часа планируется возобновить циркуляцию теплоносителя. Одновременно с этим осуществляется запуск теплоснабжения в микрорайоне Керва.

«Все службы, и спасатели, и инженеры находятся на местах, выполняют свою работу слаженно. И мы постараемся ликвидировать эту аварию в максимально сжатые сроки. Спасибо за понимание», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что на Шатурскую ГРЭС ВСУ совершили атаку БПЛА. Некоторые дроны были ликвидированы средствами ПВО, часть упали на территорию станции, после чего начался пожар, который на момент публикации заметки полностью ликвидирован. В результате происшествия работа водоснабжения и канализации в Шатуре не пострадала.

