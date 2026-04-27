сегодня в 10:57

Оперштаб создали в Сергиево-Посадском округе на фоне отключения света

В Сергиево-Посадском городском округе создали оперштаб на фоне отключения света из-за налипания мокрого снега. Электричества нет в 27 населенных пунктах.

Света нет в деревнях и селах: Арханово, Алферьево, Шапилово, Шабурново, Богородское, Козлово, Коврово, Репихово, Напольское, Пальчино, Соснино, ОРГРЭС, Муханово, Михалево, Кулебякино, Еремино, Садовниково, Царевское.

ПАО «Россети Московский регион» продолжают работать над восстановлением электричества. Свет уже дали в селе Абрамцево и Пересвете. Ситуация находится под контролем.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в Telegram-канале сообщила, что ночью округ накрыл снегопад. До конца 27 апреля ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Непогода приводит к обрыву проводов и падению деревьев.

Активная работа идет на дорогах, где усилили обработку. Водителей на летней резине попросили воздержаться от поездок. Не стоит парковать машины под деревьями и линиями электропередачи.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, случаются аварии. Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

