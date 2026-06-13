сегодня в 17:11

«Я хочу ваших детей выкинуть»: российская пенсионерка выгоняет всех с пляжа

Россиянка Ксения в своих соцсетях пожаловалась на пенсионерку, которая хотела всех выгнать с пляжа.

Она выложила видео, на котором слышно как на посетителей пляжа орут.

«Хочу выкинут ваших детей и вас! Чего разделась?!» — кричала пожилая женщина, а также ругалась матом.

Большинство комментаторов назвали пенсионерку неадекватной, а также посоветовали вызвать скорую помощь и полицию.

«Позвоните в психдиспансер, кажется у них пациент пропал», — добавила одна из подписчиц.

Были и те, кто заступился за нее.

«Из контекста вырвали, женщина начала оскорблять в ответ», — подчеркнула одна девушка.

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