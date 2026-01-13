Выяснение происхождения инфекции в роддоме Новокузнецка может занять до 2 недель
Эпидемиологическое расследование по установлению природы инфекции, которая была обнаружена у погибших в новокузнецком роддоме № 1 младенцев, может продлиться до двух недель. Об этом заявил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов, сообщает ТАСС.
Он отметил, что необязательно источником инфекции могут быть медицинские инструменты, это может быть что угодно. При этом высока вероятность того, что инфекция — бактериальная. Но с полной уверенностью об этом нельзя заверять, добавил эксперт.
По его словам, нужно дождаться данных лабораторной диагностики, чтобы делать какие-либо выводы. Установление происхождения инфекции может занять от одной до двух недель.
Ранее стало известно, что в Новокузнецком роддоме № 1 в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело по факту халатности руководства и сотрудников медучреждения. По данным СМИ, роженицы жаловались на антисанитарию в здании, грубость врачей и издевательства.
Вскоре стало известно, что умершие в роддоме дети заразились неонатальной инфекцией. Сенатор Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын рассказал, что малыши погибли в реанимации. Он отметил, что по окончании проверки станет понятно, в чем была проблема: в технической части в отделении реанимации или в человеческом факторе.
