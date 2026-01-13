Выяснение происхождения инфекции в роддоме Новокузнецка может занять до 2 недель

Эпидемиологическое расследование по установлению природы инфекции, которая была обнаружена у погибших в новокузнецком роддоме № 1 младенцев, может продлиться до двух недель. Об этом заявил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов, сообщает ТАСС .

Он отметил, что необязательно источником инфекции могут быть медицинские инструменты, это может быть что угодно. При этом высока вероятность того, что инфекция — бактериальная. Но с полной уверенностью об этом нельзя заверять, добавил эксперт.

По его словам, нужно дождаться данных лабораторной диагностики, чтобы делать какие-либо выводы. Установление происхождения инфекции может занять от одной до двух недель.

Ранее стало известно, что в Новокузнецком роддоме № 1 в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело по факту халатности руководства и сотрудников медучреждения. По данным СМИ, роженицы жаловались на антисанитарию в здании, грубость врачей и издевательства.

Вскоре стало известно, что умершие в роддоме дети заразились неонатальной инфекцией. Сенатор Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын рассказал, что малыши погибли в реанимации. Он отметил, что по окончании проверки станет понятно, в чем была проблема: в технической части в отделении реанимации или в человеческом факторе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.