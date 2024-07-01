Врач Тананакина: в жару рекомендуется есть 5-6 раз в день

Летом в жару принимать пищу рекомендуется 5-6 раз в день, небольшими порциями для оптимального пищеварения, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«Соблюдение правильного питания в летний период поможет вам не только достичь желаемой формы, но и поддержать свое здоровье», — сказала Тананакина.

Она добавила, что в такую погоду сокращение потребления мяса в пользу рыбы и морепродуктов, правильный выбор масел для заправки салатов и предпочтение продуктов из грубой муки и злаков способствуют сбалансированному питанию.

«При увеличенном потреблении фруктов следует следить за их калорийностью и уровнем содержания сахара, предпочитая менее калорийные и менее сладкие виды. Увеличение потребления овощей также важно, особенно тех, которые содержат много влаги. Важно разнообразить рацион и обращать внимание на качество выбираемых продуктов», — отметила врач.

Тананакина уточнила, что для обогащения рациона рекомендуется употреблять каши с орехами, фруктами и медом.