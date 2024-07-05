Врач Сережина объяснила, как не простыть после дождя

Врач Сережина: промокшая в дождь одежда может привести к простуде

Чтобы не простыть из-за дождя, важно соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, всегда нужно носить с собой зонт или дождевик, чтобы защититься от воды. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Это относится не только к лету — особенно актуально носить с собой зонт в переходное между сезонами время, когда погода может быть непредсказуемой.

Важно также учитывать, что промокшая одежда способствует быстрому охлаждению тела, что может привести к простуде.

«Если вы все же промокли, как можно скорее смените мокрую одежду на сухую. Лучше всего переодеться в теплом помещении, чтобы избежать дополнительного переохлаждения. И выпить горячий чай», — сказала Сережина.

Также важно не забывать о необходимости поддерживать иммунитет: правильно питаться, получать достаточное количество витаминов, особенно витамина D, который помогает защититься и снизить риски заболевания гриппом и другими вирусными инфекциями, достаточно спать и избегать стрессов. Регулярные физические нагрузки также играют важную роль в поддержании здоровья и сопротивляемости организма инфекциям.

В Подмосковье и столице в пятницу при облачной с прояснениями погоде пройдет сильный дождь, может быть ливень. Прогремит гроза, ожидается град. Был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды.