сегодня в 07:12

Гроза и 32-градусная жара ожидаются в Московском регионе в пятницу

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется жаркая погода, температура поднимется до плюс 30 — плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде пройдет сильный дождь, может быть ливень. Также прогремит гроза, ожидается град.

Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, порывы при грозе могут достигать 22-27 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

В столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, грозы и сильного ветра.