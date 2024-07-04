«Оранжевый» уровень опасности из-за жары и грозы продлили в Московском регионе

В Подмосковье и столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, грозы и ветра на 4 и 5 июля. Днем ожидается температура воздуха до плюс 36 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения из-за жары продлится до 23:00 5 июля. «Оранжевый» уровень из-за ветра и грозы в Москве будет действовать с 12 часов 5 июля до полуночи 6 июля, в области — с 10 часов 5 июля и до полуночи.

5 июля во время грозы шквалистый ветер усилится до 20-27 м/с. В период с 12 до 21 часа могут образоваться смерчи.

Во время грозы может выпасть свыше 30 мм осадков за час. Местами пройдет очень сильный дождь. Прогнозируется и град.

В регионе также объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы на 4 июля. Период предупреждения продлится с 9:00 до 21:00.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.