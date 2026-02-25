Врач рассказала, каким должен быть идеальный завтрак

сегодня в 18:35

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко объяснила, какие продукты не подходят для завтрака и что лучше включать в утренний рацион, сообщает «Вечерняя Москва» .

Лазуренко отметила, что выбор завтрака зависит от состояния здоровья и образа жизни. По словам врача, перед корректировкой рациона стоит пройти обследование и оценить обмен веществ, уровень витаминов и гормональный статус.

«Все, что касается завтрака, зависит от целей человека и от целого ряда моментов», — пояснила Лазуренко.

Если после завтрака планируется физическая нагрузка, в рационе должны быть белки, жиры и углеводы.

При этом специалист подчеркнула, что некоторые продукты лучше исключить. Сладкие и рафинированные блюда дают кратковременное чувство сытости.

«Они дадут сытость в моменте, но буквально через два часа организм будет испытывать повышенную потребность в еде», — предупредила доктор.

Основой завтрака, по ее словам, должен быть белок. Оптимальный вариант — яйцо, содержащее полезные жиры и аминокислоты. Из круп предпочтительнее гречка и перловка, тогда как манная каша не обеспечивает длительного насыщения.

Дополнить прием пищи можно цельнозерновым хлебом. Тем, кто не любит плотный завтрак и не страдает лактазной недостаточностью, подойдет натуральный йогурт без добавок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.