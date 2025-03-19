Врач-педиатр назвала основные причины детского ожирения

Ожирение у детей — серьезная угроза здоровью. Оно может привести к заболеваниям, которые обычно возникают у взрослых, таких как гипертония, сахарный диабет 2 типа и ранний атеросклероз, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«У детей ожирение развивается быстрее, что усугубляет ситуацию. Избыточный вес также влияет на половое развитие. У мальчиков накопление жира в области бедер и груди может вызвать изменения фигуры, схожие с женской», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что жировая ткань вырабатывает женские гормоны, что может замедлять процесс полового созревания. Гормональные изменения также способны оказывать влияние на состояние здоровья и внешний вид ребенка.

По словам специалиста, существуют два критических периода в формировании организма ребенка, требующих контроля массы тела. Первый приходится на возраст 4–5 лет, когда бурый жир заменяется белым. Дети могут набирать вес, если в рационе преобладают большие порции пищи. Второй наступает в 11–12 лет, когда начинается половое созревание и гормональная перестройка. Если у ребенка есть предрасположенность к лишнему весу, то эта проблема может сохраниться во взрослом возрасте.

Родители часто считают, что избыточный вес у детей вызван гормональными или генетическими нарушениями, хотя такие случаи составляют всего 3-5%. В 95-97% случаев ожирение у детей — результат неправильного питания, низкой физической активности и генетической предрасположенности.

Вероятность ожирения у ребенка существенно возрастает, если оба родителя имеют избыточный вес (82%). Но даже в таких случаях ожирение не является неизбежным. Основные причины ожирения у детей включают: пропуск завтрака, что приводит к перееданию, поздние и обильные ужины, недостаток физической активности, недостаток сна, недостаток фруктов, овощей и белков в рационе.

«Для диагностики ожирения используется индекс массы тела (ИМТ), который учитывает рост, вес и возраст. Однако ИМТ не всегда точно отражает количество жира в организме. Более точный результат можно получить с помощью биоимпедансного анализа, измеряющего количество жировой и мышечной массы», — отметила педиатр.

Как добавила доктор, важно помнить, что ожирение у детей — обратимо. Уже небольшое снижение массы тела может существенно улучшить состояние здоровья. Ключевым является комплексный подход: важно не только снизить калорийность пищи, но и наладить физическую активность и психоэмоциональное состояние ребенка.