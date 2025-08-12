Врач объяснила, как распознать отравление летом и не допустить осложнений

Летом риск пищевых отравлений возрастает — виной могут быть бактерии, токсины и вирусы, вызывающие рвоту, диарею и интоксикацию. Как распознать и помочь ребенку или взрослому, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Пищевые отравления летом могут возникать по разным причинам. Это может быть и бактериальное заражение, и воздействие токсинов, которые попадают в продукты питания или образуются в них при неправильных условиях хранения. Особенно это касается свежих овощей, фруктов, а также уже готовых блюд, которые постояли какое-то время вне холодильника.

Источник опасности

Например, токсин стафилококка может появиться в салатах, молочных продуктах, йогуртах, мороженом, если они находились при температуре выше 20–23 градусов хотя бы 30–40 минут. Обычно это происходит с блюдами, которые были приготовлены дома. Промышленная продукция все же проходит пастеризацию и проверку, прежде чем попадает к потребителю.

«Серьезную угрозу представляет ботулизм — пищевая токсикоинфекция, вызванная отравлением ботулотоксином. Он может быть в консервированных продуктах, которые не прошли достаточную термическую обработку, то есть в них не были убиты споры микроба: это могут быть мясные, рыбные, овощные и грибные консервы. Также опасны долго лежащие продукты, например копченые колбасы или рыба из домашних коптилен, а также других колбасных изделий и тушенки, которые делаются не в промышленных условиях», — сказала врач.

Прошлогодний случай вспышки ботулизма показал, что опасен всего один ингредиент, зараженный ботулотоксином: упакованный салат оказался опасным — проблема была в консервированной фасоли, которую готовили с нарушением санитарных правил. Ботулотоксин — это белок, который действует на клетки крови и на нервную систему. При малейшем подозрении на ботулизм нужно срочно вызывать скорую и ехать в инфекционную больницу. Особенно если это ребенок.

«Если человек отравился токсином, симптомы как правило проявляются быстро — от 30 минут до 2 часов после употребления пищи. Токсины воздействуют на слизистую желудка и кишечника, попадают в кровь. Поэтому появляются тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, а затем — жидкий стул. Такие симптомы могут быть и у взрослых, и у детей», — объяснила Сережина.

Если причина в бактериях, например, при сальмонеллезе или дизентерии, то инкубационный период может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Симптомы похожи, но к ним добавляется температура. И проявления могут быть немного отсрочены.

Как защититься?

Самое первое, что поможет защититься, — это соблюдение гигиены, правильные условия приготовления пищи, соблюдение температурного режима и сроков хранения.

«Если же симптомы уже появились, действовать нужно быстро. Особенно летом, в жару, когда при рвоте и диарее организм очень быстро теряет воду и микроэлементы. Это может привести к тяжелому течению инфекции. Особенно критично это бывает для детей — их организм теряет жидкость быстрее, чем у взрослых, и обезвоживание наступает стремительно. Причем у них схожая реакция может быть не только на еду, но и, например, на вирусную инфекцию, даже на обычное ОРВИ», — отметила эксперт.

Не стоит забывать и о вирусах — ротавирус, энтеровирус — тоже могут маскироваться под пищевое отравление. И на бактерии, и на токсины, и на вирусы у детей часто одна и та же реакция.

Лечение

«Первое, что нужно сделать, — исключить источник отравления: прекратить прием пищи, выбросить подозрительное блюдо, чтобы никто другой не пострадал. Для снятия симптомов интоксикации использовать сорбенты. Таблетки, например, активированный уголь, ребенку дать сложно. А вот препараты-абсорбенты летом нужно всегда иметь под рукой. Их легко развести в теплой воде и давать порциями — треть или полстакана. Эти препараты работают быстро, они связывают токсины в просвете желудка и кишечника, снижают тошноту, рвоту и снимают интоксикацию, способны очистить кровь, забирая токсины из крови через кишечную стенку, и даже способствовать снижению температуры тела без жаропонижающих», — добавила врач.

Раньше было принято промывать желудок — например, с помощью воды или слабого раствора марганцовки. Этот метод в данный момент отвергается гастроэнтерологами: рвоту не стоит вызывать искусственно, это может быть опасно, потому что довольно сильные мышечные сокращения могут привести к разрыву пищевода. Поэтому, чтобы не усугубить и без того тяжелую ситуацию, лучше использовать абсорбенты.

Чтобы не спровоцировать повторную рвоту, очень важно пить дробно маленькими порциями, а детям каждые пять минут давать по чайной ложке воды или солевого раствора. Это помогает восстановить водно-солевой баланс и быстрее выйти из состояния интоксикации.

Что касается антибактериальных препаратов, то в случае отравления токсином они избыточны — их давать не нужно. Задача — убрать токсины из желудочно-кишечного тракта, и здесь лучше всего работают абсорбенты.

Хороший эффект дает поддержка микрофлоры. Особенно эффективна такая терапия для детей, которым антибиотики до трех лет применять нежелательно. Препараты с лактобактериями, бифидобактериями, энтерококками можно давать несколько раз в день между приемами пищи.

Если у взрослого рвота и жидкий стул чаще 1–2 раз в сутки, потребуется осмотр врача — в таких случаях может понадобиться внутривенное вливание растворов и назначение специфической терапии.

«Чтобы установить причину пищевого отравления и назначить правильную терапию, понадобится пройти лабораторные анализы: исследовать фекалии методом ПЦР — это быстро и более информативно, чем посев. Некоторые вирусы, например, энтеровирус, можно определить с помощью мазка из ротоглотки — первичный очаг инфекции находится именно там, а кишечные симптомы проявляются позже. Также обязательно нужно сдать общий анализ крови, чтобы оценить уровень интоксикации и понять причину инфекции — вирусная это инфекция или бактериальная. Биохимия и анализ на такие микроэлементы, как калий, натрий, хлор, тоже важны», — рекомендовала Сережина.

Если симптомы усиливаются, нужно не только немедленно вызвать врача, но и собрать биоматериал — для этого дома желательно иметь стерильный контейнер.

«Очень многие начинают лечиться тем, что есть под рукой, не дождавшись результата, но прием антибиотиков до сдачи анализа делает точную лабораторную диагностику невозможной. Именно поэтому около половины кишечных инфекций летом проходят под диагнозом „неуточненная этиология“. Быстрее и правильнее справиться с последствиями пищевого отравления можно лишь в случае, если лабораторная диагностика проведена вовремя», — заключила эксперт.