Врач назвала самый вкусный и полезный продукт для закрутки

«Квашеная капуста — одно из самых полезных и доступных блюд русской кухни. Для ее приготовления на трехлитровую банку рекомендуется использовать 4 килограмма капусты поздних сортов, 3–4 моркови и 90 г каменной соли без добавок. Капуста нарезается тонкой соломкой, а морковь натирается на крупной терке. Овощи перемешиваются в большой емкости с постепенным добавлением соли, после чего масса аккуратно разминается до выделения сока», – сказала Кашух.

Она добавила, что овощную массу равномерно распределяют по банке, тщательно уплотняя каждый слой для устранения воздушных прослоек и полного погружения в естественный рассол.

«Емкость следует прикрыть дышащей марлевой тканью и выдерживать при стабильной комнатной температуре в течение 3-4 суток. Для обеспечения правильного брожения необходимо ежедневно протыкать содержимое чистой деревянной палочкой, обеспечивая выход образующихся газовых пузырьков. О завершении процесса свидетельствует прекращение активного газообразования и формирование сбалансированного кисловатого вкуса», – пояснила врач.

Кашух уточнила, что готовую капусту можно хранить под закрытой крышкой в прохладном месте.

«В результате естественного брожения сохраняется витамин С и размножаются пробиотические бактерии, благотворно влияющие на пищеварение и иммунную систему. Это блюдо становится ценным источником витаминов в зимний период», – заключила она.