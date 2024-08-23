Врач-косметолог назвала главный принцип красоты человека

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Косметолог Чащина: красота — это здоровье и вовремя пройденные медобследования

Современная косметология базируется на положении о том, что красота — это в первую очередь здоровье, в том числе и кожи. Важно понимать: бороться со старением с помощью только аппаратных или инъекционных методик нельзя, сообщила РИАМО заместитель главного врача сети клиник «Атлас», врач-косметолог, лазеротерапевт, физиотерапевт, специалист превентивной медицины и эксперт сообщества umetExperts Оксана Чащина.

По ее словам, первое, что сделает грамотный косметолог, — обучит пациентов правилам здорового образа жизни: как следить за здоровьем, правильно питаться, подбирать необходимые физические нагрузки, соблюдать режим сна и отдыха, минимизировать стресс.

«Наконец, для профилактики старения и нежелательных изменений необходимо регулярно проходить медицинские обследования», — отметила Чащина.

Речь идет о базовом check up, который включает биохимические анализы крови, исследование мочи, кала, дает возможность посмотреть, каким образом работают все системы организма. Каждому здоровому человеку старше 30 лет такие обследования нужно проходить ежегодно, подчеркнула эксперт.