Врач Демьяновская: синдром отмены при отказе от курения не навредит здоровью

Резкий отказ от сигарет может сопровождаться неприятными симптомами — раздражительностью, бессонницей и повышенным аппетитом, однако никакого вреда для здоровья сам по себе он не несет, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Курение само по себе наносит организму куда больший вред, чем любые проявления синдрома отмены. Чтобы облегчить отказ от сигарет, рекомендуется действовать комплексно — сочетать медикаментозную поддержку, физическую активность и изменение рациона. Уменьшить тягу к курению и смягчить симптомы отмены помогают никотинсодержащие пластыри, жвачки и спреи», — сказала Демьяновская

Она добавила, что они позволяют снижать дозу никотина постепенно без резких скачков. При этом важно правильно подобрать дозировку и снижать ее поэтапно.

«Физические нагрузки, особенно кардиотренировки, способствуют выведению токсинов и активизируют выработку эндорфинов — так организм получает естественную „подпитку“ вместо никотина. Также рекомендуется добавить в рацион больше антиоксидантов — свежих овощей, фруктов — и пить больше воды», — посоветовала врач.

Демьяновская отметила, что, если же отказ от курения сопровождается резким скачком давления, сильной тревожностью или другими неприятными симптомами, необходимо обратиться к врачу. В ряде случаев требуется медикаментозное лечение или поддержка психотерапевта.

«Курение — это не просто вредная привычка, а зависимость. Не всем под силу справиться с ней самостоятельно. Врач может назначить препараты, влияющие на работу нейромедиаторов, чтобы снизить удовольствие от сигареты и тягу к ней. Кроме того, эффективна когнитивно-поведенческая терапия: специалист помогает пациенту осознать иррациональные установки — например, что курение якобы помогает справляться со стрессом», — резюмировала специалист.

31 мая будет отмечаться Всемирный день без табака. Этот день входит в систему всемирных и международных дат ООН, чтобы привлечь внимание к опасности повсеместного распространения табака.