Воробьев: в Мытищах построят медкомплекс на 786 коек с родильным домом

Более одного миллиона человек смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в Мытищах после того, как там построят новый медицинский комплекс на 786 коек с родильным отделением, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, проектирование современного медицинского комплекса, который будет находиться на севере области, в Мытищах, начнется в 2025 году. После того как медицинский центр введут в эксплуатацию, в этом флагманском центре также будут оказывать помощь в самых сложных случаях.

Аналогичный проект уже находится на стадии реализации в Балашихе. После открытия многофункционального центра за помощью к врачам разных направлений смогут обращаться жители всего востока Подмосковья. По прогнозам, больница сможет обслуживать 1,3 млн человек.

В Красногорске при поддержке президента Владимира Путина уже построили и открыли Детский клинический центр имени Рошаля. Всего за два месяца работы медицинский объект вышел на проектную мощность, персонал оказал помощь юным пациентам из 56 регионов России.

Первичному медицинскому звену власти Подмосковья уделяют особое внимание. За 2024 год в регионе открыли 8 новых поликлиник. В 13 объектах провели капитальный ремонт и останавливаться на этом не планируют.

«В планах на следующий год — строительство 7 поликлиник: в Одинцово, Котельниках, Видном, Люберцах, Ногинске, Пушкинском и Чехове, 3 подстанций скорой помощи в Ступино, Можайске и Ленинском, а также капитальный ремонт еще 31 объекта здрава», — заявил Воробьев.

Все новые медицинские центры, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты оснащают новым современным оборудованием. Работу этих объектов налаживают таким образом, чтобы местным жителям и жителям других регионов страны было удобно пользоваться предоставляемыми услугами. Для этого используют электронную регистратуру, разделяют потоки пациентов и выстраивают удобную логистику кабинетов.