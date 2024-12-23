Воробьев: за 2 месяца в центре Рошаля оказали помощь детям из 56 регионов России

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения к гражданам с итогами года рассказал, что всего за 2 месяца новый Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске вышел на проектную мощность. В медучреждении уже оказали помощь детям из 56 регионов России.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на современное здание и новейшее медицинское оборудование, ключом к качественному оказанию медицинских услуг являются профессиональные кадры. В центре Рошаля работают лучшие специалисты страны, которые оказывают помощь детям со всей страны.

«В Подмосковье работает детский медицинский центр имени Рошаля. Не просто работает, а со второго месяца работы он вышел на проектную мощность как амбулаторно, так и стационарно. Специфика центра заключается в том, что уже сейчас там получили помощь дети из 56 регионов нашей страны. Огромная нагрузка на профессиональных врачей, средний медицинский персонал. Вся инфраструктура там готова», — рассказал Воробьев.

Глава Московской области подчеркнул, что в центре Рошаля всегда рады академикам и светилам медицины, которые могут провести лучшие практики и реализовать свои инновационные методики именно в этом госпитале, ведь в него поступают самые сложные случаи. На сегодняшний день центр Рошаля является госпиталем третьего уровня.

Ранее Воробьев рассказал, что вопросам кадров в медицине уделяется большое внимание. В Московской области действует льгота, позволяющая медикам компенсировать траты на аренду жилья. В 2025 году эту программу планируют продлевать и расширять.