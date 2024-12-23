Воробьев: в медцентре Балашихи будут оказывать помощь в самых сложных случаях

В рамках традиционной программы с итогами 2024 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что восточное направление Московской области будет получать квалифицированную помощь в новом центре на 1 200 коек, который строят в Балашихе. В это медучреждение будут поступать самые сложные случаи.

«Мы его построим, и эффект от этого почувствует все восточное направление нашего региона. Это и Балашиха, Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, и Ногинск, и Павловский Посад. На севере Подмосковья, в Мытищах, в сентябре 2025 года наша задача — выйти на строительство следующего, третьего современного центра», — добавил Воробьев.

По словам губернатора, в Мытищах новый флагманский центр будет рассчитан на 800 коек. Там будут оказывать помощь в самых сложных и уникальных случаях.

У жителей региона также есть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь в случаях заболевания ОРВИ и других более легких болезнях в городских поликлиниках, которые в течение года модернизируются в регионе.