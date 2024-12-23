Воробьев: в 2025 году в Подмосковье заработают 7 новых поликлиник

В рамках традиционной программы с итогами года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что тема развития здравоохранения в стране является одной из важных в стране. Об этом стало понятно в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Московская область уделяет медицине большое внимание, строит новые поликлиники и модернизирует старые.

«В следующем году мы введем 7 новых поликлиник. Это Одинцово, Котельники, Видное, Люберцы, Ногинск и детские поликлиники в Пушкинском г. о. и в Чехове. Мы откроем три подстанции скорой помощи в Ступине, Можайске и Ленинском. Ленинский округ активно растет, поэтому скорая помощь должна быть расположена не только в Видном, а максимально близко», — заявил Воробьев.

Глава Московской области рассказал, что в течение 2024 года в регионе построено 8 новых медицинских объектов: это и поликлиника в Лобне, станция скорой помощи в Ногинске, 6 ФАПов в Волоколамске, Шаховской, Солнечногорске. До конца года специалисты завершат стройку еще двух объектов: долгожданный комплекс в Хотькове с поликлиникой и стационаром, в Лосино-Петровском и микрорайоне Лукино-Варино.

Власти Подмосковья уделяют внимание капитальному ремонту поликлиник. Главная задача — кардинально изменить все, что безнадежно устарело.

«В этом году мы завершим 13 объектов, в том числе 8 стационаров. Одинцово, Пушкино, Волоколамск, Дмитров, Воскресенск. И пять поликлиник в Жуковском, в Мытищах, в Раменском и в Истре и Дмитрове», — заключил Воробьев.

В 2025 году в Подмосковье завершат ремонт в 17 стационарах и 13 поликлиник модернизируют в разных округах региона.