Преподаватель танцев и возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини прокомментировал новый законопроект депутатов Госдумы, который разрешает посещение врачей под домашним арестом. Мужчина отметил, что цена этого проекта слишком высока для его семьи.

«Разумеется, новость хорошая, но горько, что цена за него — четвертая стадия рака. Получается, что надо было довести до критической точки и только создавшийся резонанс заставил латать пробелы, которые стоили Лере (и думаю, не только ей) здоровья. Почему механизм защиты прав сработал так формально, что потребовалась такая иллюстрация?» — написал Сквиччиарини в социальных сетях.

16 марта Гагаринский районный суд Москвы поставил на паузу рассмотрение уголовного дела в отношении 33-летней Чекалиной. Причина в состоянии здоровья подсудимой, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии с осложнениями. Она уже прошла первую иммунотерапию.

Адвокаты сообщили, что во время домашнего ареста следователь МВД четыре раза отказал блогеру в возможности посетить частные клиники. По их словам, два отказа касались визита в клинику «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, еще два — в частную стоматологию на Минской улице.

Новый законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму депутатами от партии «Новые люди», разрешает посещение врачей во время нахождения под домашним арестом. Доставка подозреваемого или обвиняемого будет осуществляться транспортным средством контролирующего органа. Поводом для разработки законопроекта стал случай с Лерчек.

