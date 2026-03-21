Адвокаты Лерчек сообщили, что следователь отказал ей в посещении частных клиник

По их словам, два отказа касались визита в клинику «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, еще два — в частную стоматологию на Минской улице. В подтверждение защита опубликовала копии соответствующих документов.

«Представляем вашему вниманию четыре таких отказа», — заявила сторона защиты в Telegram-канале.

По словам адвокатов, у них есть и другие доказательства того, что следователь отказывал Чекалиной в посещении врачей.

Ранее юрист и общественный деятель Екатерина Гордон призвала привлечь к ответственности следователя, который якобы довел блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) до IV стадии рака.

