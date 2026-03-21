Гордон призвала наказать следователя, который довел Лерчек до IV стадии рака

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон призвала привлечь к ответственности следователя, который якобы довел блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) до IV стадии рака.

По ее словам, допрос проходил в ночное время, когда Лерчек находилась в уязвимом состоянии. Блогерша неоднократно заявляла о регулярных болях, но ее не допускали к необходимым медобследованиям.

«Если дашь сейчас признательные показания, то мы тебя отпустим», — сокрушается Гордон в своем видео, опубликованном в соцсетях.

Юрист отметила, что поддерживает Чекалину в этом деле и полагает, что следователь должен «молиться» за здоровье блогерши. Из-за его методов работы многодетной матери вовремя не поставили точный диагноз и не начали необходимое лечение.

16 марта Гагаринский районный суд Москвы поставил на паузу рассмотрение уголовного дела против 33-летней блогерши Валерии Чекалиной. Причина в состоянии здоровья подсудимой, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии с осложнениями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.