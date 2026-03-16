Суд поставил на паузу дело Лерчек и освободил ее из-под домашнего ареста

Защита Лерчек подала ходатайство. Суд поменял блогерше меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Также было поставлено на паузу производство по уголовному делу. Причина в состоянии здоровья подсудимой Чекалиной.

У Лерчек рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами, переломы позвонков. Также у звезды поражены кости черепа. Из-за этого она ослепла на правый глаз.

В прошлом Валерия и ее на тот момент муж Артем Чекалины находились под следствием из-за налоговых нарушений и отмывания денег. Они не уплатили 300 млн рублей налогов. Потом все же погасили долг перед ФНС. Производство по делу закрыли, Чекалины развелись.

Осенью 2025 года пару отправили под домашний арест в рамках иного уголовного дела. Его возбудили в связи с незаконными валютными сделками и использованием поддельных документов. В ОАЭ были переведены более 250 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.