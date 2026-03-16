Суд поставил на паузу дело Лерчек и освободил ее из-под домашнего ареста
© РИА Новости
Гагаринский районный суд Москвы поставил на паузу рассмотрение уголовного дела против блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Решение приняли 16 марта, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.
Защита Лерчек подала ходатайство. Суд поменял блогерше меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Также было поставлено на паузу производство по уголовному делу. Причина в состоянии здоровья подсудимой Чекалиной.
У Лерчек рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами, переломы позвонков. Также у звезды поражены кости черепа. Из-за этого она ослепла на правый глаз.
В прошлом Валерия и ее на тот момент муж Артем Чекалины находились под следствием из-за налоговых нарушений и отмывания денег. Они не уплатили 300 млн рублей налогов. Потом все же погасили долг перед ФНС. Производство по делу закрыли, Чекалины развелись.
Осенью 2025 года пару отправили под домашний арест в рамках иного уголовного дела. Его возбудили в связи с незаконными валютными сделками и использованием поддельных документов. В ОАЭ были переведены более 250 млн рублей.
