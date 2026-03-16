Ослепла, сильные боли: раскрыты страшные подробности рака Лерчек

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили еще одну опухоль — в мозге

У блогера и многодетной матери Лерчек (Валерии Чекалиной) обнаружили еще одну опухоль — в мозге. Новообразование считается доброкачественным, но из-за него у блогерши постоянно появляется головная боль, сообщает SHOT .

Из-за опухоли у Лерчек постоянно сдавливаются ткани мозга. Рак нашли после проведения МРТ несколько суток назад. У Чекалиной стартовал курс лучевой терапии, также она проходит химиотерапию в онкоцентре имени Блохина.

Врачи нашли у блогера лимфогенный канцероматоз. Такое осложнение появляется на четвертой стадии рака, когда опухоль попадает в лимфатические сосуды. В связи с этим образовывается боль в груди, сильная одышка и сухой кашель.

Обнаружить рак желудка раньше доктора не могли в связи с беременностью Лерчек. Провести соответствующие исследования было невозможно.

Юристы Чекалиной попросили Гагаринский суд Москвы поставить на паузу рассмотрение уголовного дела блогерши и «дать ей возможность выжить». Они подчеркнули, что диагноз подзащитной находится в списке тех, с которыми нельзя отбывать соответствующее наказание.

По информации «МК: срочные новости» адвокат Лерчек рассказала, что после родов знаменитости организовали инвазивные тесты. Ей поставили диагноз — рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами. Еще у Чекалиной нашли перелом позвонков.

В связи с поражением костей черепа блогерша ослепла на правый глаз. Она не сможет участвовать в дальнейших заседаниях. Также адвокат передала судье медицинские документы. Юрист попросила отменить Лерчек меру пресечения в виде домашнего ареста и поставить на паузу судебный процесс до выздоровления Чекалиной.

Уголовные дела против Лерчек

7 марта 2023 года против Чекалиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. В отношении ее мужа Артема расследовалось дело о пособничестве в этом преступлении. Пару обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 млн рублей.

16 марта 2023 года в отношении Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз по обвинению в отмывании средств. По данным правоохранителей, в апреле 2021 года пара «отмыла» 130 млн рублей, купив доллары.

28 декабря 2023 года дело против супругов закрыли по главному пункту обвинения — об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса России). 1 марта 2024-го закрыли дело об отмывании средств.

2 октября 2024 года в отношении Чекалиных возбудили уголовное дело за перевод 250 млн рублей с применением подложных документов. 4 октября Лерчек и ее уже экс-супруга Артема отправили под домашний арест.

29 января 2026 года бывшего партнера пары Роман Вишняка посадили на 2,5 года в колонию общего режима.

