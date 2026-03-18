«Меня не тошнит»: блогерша Лерчек перенесла первую иммунотерапию

сегодня в 20:56

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини поделился в соцсетях видео с блогершей, которая прошла первый курс иммунотерапии.

На опубликованном в Instagram* видеоролике видно, как автор фитнес-марафонов передвигается на инвалидной коляске и делится впечатлениями после начала лечения онкологии.

«Кстати, меня не тошнит, надеюсь, что дальше будет так же», — отметила Лерчек.

16 марта Гагаринский районный суд Москвы поставил на паузу рассмотрение уголовного дела против 33-летней блогерши Валерии Чекалиной. Причина в состоянии здоровья подсудимой, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии с осложнениями.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.