«Меня не тошнит»: блогерша Лерчек перенесла первую иммунотерапию
Фото - © РИА Новости
Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини поделился в соцсетях видео с блогершей, которая прошла первый курс иммунотерапии.
На опубликованном в Instagram* видеоролике видно, как автор фитнес-марафонов передвигается на инвалидной коляске и делится впечатлениями после начала лечения онкологии.
«Кстати, меня не тошнит, надеюсь, что дальше будет так же», — отметила Лерчек.
16 марта Гагаринский районный суд Москвы поставил на паузу рассмотрение уголовного дела против 33-летней блогерши Валерии Чекалиной. Причина в состоянии здоровья подсудимой, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии с осложнениями.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.