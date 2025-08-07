Существенных плюсов немного: названы подводные камни фруктовой диеты

Фруктовая диета часто воспринимается как быстрый способ похудеть или «очистить» организм. Как правило, в рамках фруктовой монодиеты выбирается один конкретный продукт — арбуз, дыня, цитрусовые. Иногда в этот список попадают тыква или кабачок — хотя формально это овощи, но их тоже нередко используют в разгрузочные дни. Подчеркиваются «натуральность» и простота такой диеты, и на первый взгляд кажется, что вреда от нее быть не может, но это не совсем так, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Существенных плюсов у таких диет немного — они связаны со свойствами конкретных продуктов. Например, арбуз или дыня оказывают мочегонный эффект, который может помочь при отечности в жаркую погоду. Однако делать эти фрукты основным источником питания нельзя, потому что длительное соблюдение фруктовой монодиеты может навредить здоровью.

Такие разгрузочные дни допустимо проводить один раз в неделю. Во-первых, постоянное однотипное питание не соответствует физиологическим потребностям организма. Ни один фрукт не содержит полный набор необходимых нутриентов. Во-вторых, есть состояния, при которых фруктовая диета строго противопоказана. Во фруктах много углеводов, и при сахарном диабете их активное употребление может быть опасным из-за повышения сахара в крови. При этом наличие фруктовых олигосахаридов во фруктах — это плюс, поскольку они являются благоприятной пищей для микробиоты кишечника.

«При нормальной работе ЖКТ фрукты помогут восстановлению и поддержанию баланса микробиоты. Но если она уже нарушена, ситуация может ухудшиться. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта возможны обострения, особенно при раздраженном кишечнике и СИБР — синдроме избыточного бактериального роста. Появится вздутие, усилится газообразование, стул станет неустойчивым. Может быть даже ощущение интоксикации и, как следствие, общее ухудшение самочувствия. В этих случаях фруктовая диета только навредит. Большую жидкостную нагрузку дает арбуз, поэтому при болезнях почек употреблять его можно с осторожностью и небольшими порциями», — сообщила Сережина.

Поскольку речь идет о монодиете, при которой весь день строится на употреблении какого-то одного фрукта, то допускается добавление цельнозернового хлеба. Он не вреден и помогает очищению кишечника. При таком сочетании продуктов оптимально есть фрукты как отдельный прием пищи, лучше в утреннее время. Днем желудочно-кишечный тракт работает активнее, пища лучше усваивается. Арбуз и дыня в утреннем приеме способствуют выводу жидкости, уменьшают объемы, и на этом фоне человек может терять до 1,5 кг. Но важно понимать, что уходит не жир, а жидкость. А если есть арбузы или дыни вечером, это может испортить сон.

«Если говорить о том, какие фрукты стоит выбирать, то предпочтительнее те, в которых меньше сахаров. В первую очередь это зеленые фрукты, такие, как киви, зеленые яблоки, груши. Еще один вариант — зеленые бананы, которые относятся к функциональному питанию: у них неферментированный крахмал, который не повышает уровень сахара в крови и, наоборот, полезен для микрофлоры. К тому же из зеленых бананов можно делать мороженое — это вкусно и полезно. Во всех этих продуктах есть клетчатка, пектины, витамин C — все это способствует мягкому очищению кишечника и поддержке иммунитета», — добавила врач.

Альтернатива жесткой фруктовой диете — один разгрузочный день в неделю. Причем не обязательно на одном продукте. Можно брать те фрукты, которые нравятся, и добавлять к ним овощи — морковь, кабачок, тыкву, огурец, сельдерей, брокколи, кольраби, дайкон. Это может быть день сыроедения: смузи, соки или просто фрукты и овощи в свежем виде. При этом допустимая порция в день — до 1,5 кг фруктов. Если же это арбуз, то за один прием рекомендуется есть не более 500 г.