Судороги по ночам? Плохой сон? Возможно, это нехватка магния и кальция

В периоды межсезонья в организме наблюдаются изменения в нервной системе и внутренних органах. Это приводит к усталости, тревоге, напряжению раздражительности, бессоннице, снижению концентрации внимания, трудно сосредоточиться на рабочих задачах и учебе. Очень часто появляются мышечные спазмы в руках и ногах, в икроножных мышцах по ночам возникают судороги. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Эти симптомы многие игнорируют. Однако они могут быть связаны с недостатком или с избытком двух очень важных микроэлементов — кальцием и магнием.

Кальций нужен для очень многих органов и систем. Особенно для клеток мышечной системы, поскольку сила мышечных сокращений зависит от уровня кальция. Крепость костей, эмали зубов, состояние волос — это все основы, за которые отвечает кальций. Кроме того, кальций регулирует свертывание крови, запускает ее и действует на работу сердца.

«У магния тоже есть множество биологических эффектов для многих жизненно важных систем организма — мозга, сердца, крови. Причем как недостаток, так и избыток магния могут давать похожие симптомы — снижение настроения и депрессия, бессонница и сложности с засыпанием, судороги в мышцах, проблемы с концентрацией внимания и раздражительность. Помимо перечисленных, для магния характерны нарушения давления — падения или повышения при недостатке — и нарушения сердечного ритма», — сказала врач.

Между кальцием и магнием есть определенные взаимосвязи. Например, кальций повышает вязкость крови, а магний делает кровь более жидкой и таким образом помогает сердцу. Оба микроэлемента нормализуют возбуждение и торможение в нервной системе. При нормальной концентрации дают успокоение в организме, убирают проблемы с мышечной системой и нормализуют давление.

Что есть осенью?

«В межсезонье важно помочь организму и предусмотреть дотацию этих микроэлементов. Проще всего это сделать через питание или биодобавки. Осенью в рацион следует добавлять больше специй и сухих трав — они содержат много кальция и магния. Кальцием богаты сыры, более того, если перед сном съесть кусочек сыра, то засыпать станет легче. Кроме сыров, кальцием богата морская рыба, яйца, различные семена, например, чиа, миндаль, орехи, творог. Таким же успокаивающим эффектом обладает магний, поэтому оба микроэлемента лучше употреблять вечером перед сном», — объяснила Сережина.

Магнием богаты практически те же продукты, но особенно его много в отрубях, сухих травах, специях, семечках, особенно тыквенных и в кунжуте. Травы и семечки можно добавлять в салаты, а хумус на основе кунжута станет прекрасным осенним блюдом, которое поможет восполнить дефицит магния.

БАДы для восполнения дефицита: как выбрать правильную форму

Однако дефицит не всегда можно восполнить только продуктами питания. И здесь могут помочь биодобавки магния и кальция в правильной дозировке и форме. Более физиологичными считаются хелатные формы, когда кальций и магний связаны с аминокислотами. Такие формы лучше усваиваются, чем неорганические соединения. Принимать их также лучше вечером. После приема такой формы магния буквально через сорок минут можно легко заснуть.

«Но передозировка биодобавками опасна. Кальций может откладываться в органах, приводить к камнеобразованию в мочевом и желчном пузыре и нарушать работу сердца. Передозировка магния вызывает еще более серьезные проблемы с сердцем — артериальную гипотензию, брадикардию, дыхательный паралич, блокаду и даже остановку сердца. Хотя, надеясь на положительный эффект, большинство людей принимают биодобавки в маленьких дозировках, которых недостаточно для биологического эффекта. Подобрать правильный препарат и нужную дозировку без лабораторного анализа не получится», — предупредила эксперт.

Главный вывод: почему без анализа не подобрать дозировку

Кальций и магний правильно определять по анализу крови. Именно в физиологически и биологически доступной для организма форме, то есть в ионизированной. Это значит, что при потребности — например, в стрессовой ситуации— организм может их быстро использовать для работы нервной системы, свертывания крови и мышечных сокращений. Есть парадокс: общие формы магния и кальция часто показывают норму, а ионизированные формы микроэлементов могут быть хронически снижены. Поэтому врачи смотрят и общий, и ионизированный кальций. Ионизированный магний появился в лабораторной медицине недавно, однако только этот аналит отражает истинный уровень магния в организме. Рекомендуется определять кальций (Са2+) и ионизированный магний (Mg2+) одновременно, особенно у пожилых людей и если есть проблемы с сердцем, независимо от возраста.

Кальций и магний особенно важны для беременных, оба микроэлемента нужно проверять еще в начале беременности чтобы избежать осложнений, например эклампсии, которая может привести к потере ребенка. Врачи экстренной медицины обязательно контролируют эти микроэлементы у пациентов на стационарном лечении или в реанимации, в том числе при сердечной недостаточности или инфаркте.

«Если вы задумываетесь над выбором препарата для поддержания здоровья в период межсезонья, необходимо обратиться к врачу с результатами анализов на эти микроэлементы для подбора дозировки», — заключила врач.

