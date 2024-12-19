Стоматолог рассказала о новогодних закусках, которые не навредят эмали зубов

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Огурцы, перец, морковь, сельдерей — идеальные закуски для зубов. В их составе много жидкости, которая омывает зубы и удаляет остатки пищи, и витаминов, которые делают эмаль более прочной. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

«Старайтесь меньше употреблять консервированных овощей, чтобы не допустить повышения кислотности в полости рта», — отметила Радько.

Сыр

Сыр из коровьего или козьего молока — источник фосфатов и кальция, которые укрепляют эмаль. Эти компоненты стимулируют секрецию слюны, необходимую для очищения зубов от бактерий.

Стоит отдавать предпочтение нежирным сортам сыра (чеддер, гауда), которые не только полезны, но и не вредят фигуре.

Ягоды

Малина, голубика, смородина содержат в составе большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые оказывают на эмаль положительное влияние. В ягодах мало сахаров, поэтому они не разрушают эмаль.

Максимально полезное сочетание — ягоды и сыр. Если не хватает сладости, то стоит дополнить блюдо чайной ложкой натурального меда.

Кисломолочные блюда

«Йогурт и десерты из мягкого творога — не самые частые гости на праздничном столе. А зря! Они не оказывают на зубы негативного воздействия. Такие продукты поддерживают оптимальный уровень кислотности во рту и укрепляют эмаль за счет содержания кальция», — сказала стоматолог.

Можно разнообразить творожную закуску или десерт, дополнить их свежими ягодами, овощами или фруктами.

Стоит выбирать максимально безопасные для эмали блюда, следить за сочетанием продуктов и гигиеной полости рта. Это позволит не беспокоиться о состоянии зубов.