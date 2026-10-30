Четыре криптобиржи ушли из России за месяц: какие активы теперь под угрозой

Иностранные криптоплощадки одна за другой ограничивают доступ для российских пользователей. После ухода KuCoin, MEXC, Bitget и HTX привычные операции с биткойном и эфиром пока остаются доступны, однако выбор альткойнов и возможности раннего доступа к новым токенам могут заметно сократиться, сообщает «Коммерсант».

С начала октября российский рынок покинули уже четыре крупные криптобиржи. Последней о прекращении обслуживания клиентов из России 29 октября объявила KuCoin. Ранее аналогичные решения приняли Bitget, MEXC и HTX. Как сообщает «Коммерсантъ», площадки объясняют ограничения необходимостью соблюдать международные регуляторные требования.

По мнению экспертов, компании опасаются попасть под санкционные ограничения Евросоюза. Для международных бирж сотрудничество с российскими клиентами может создать риски потери доступа к банкам, платежным системам и другим партнерам. Как пояснил операционный директор Millpay Игорь Плотников «Коммерсанту», для глобальной платформы сохранение финансовой и технологической инфраструктуры может оказаться важнее российского сегмента бизнеса.

При этом речь идет не о небольших сервисах: по данным CoinMarketCap, в сентябре четыре площадки обеспечивали около 17% оборота крупнейших мировых криптобирж. Особенно заметным их значение было для российских трейдеров. Например, на пользователей из России приходилось 13,7% торгового оборота HTX и 10,5% MEXC, приводит данные TradingBeats «Коммерсантъ».

Пока россияне могут проводить основные операции с биткойном, эфиром и USDT. Однако наиболее болезненным уход площадок может стать для инвесторов в альткойны: MEXC и KuCoin предлагали широкий выбор таких активов и ранние листинги новых токенов. Среди альтернатив эксперты называют Bybit, BingX, а также децентрализованные платформы Hyperliquid и Lighter.

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