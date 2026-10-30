Сергиево-Посадская больница разъяснила порядок медосмотров в школах и садах

Сергиево-Посадская больница объяснила, почему документы об осмотрах детей на Госуслугах может подписывать врач не из поликлиники по месту прикрепления. Осмотры проводят сотрудники подразделения, которое курирует школу или детский сад, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В личных кабинетах на Госуслугах появляются документы об осмотрах детей, вакцинации, измерении роста и веса, проверках на педикулез и энтеробиоз. Подпись врача другого подразделения больницы не означает ошибку или дублирование записи.

«Все профилактические осмотры в школах и детских садах проводятся силами специалистов Сергиево-Посадской больницы. Если ребенок прикреплен к одному подразделению, а учится в другом районе округа, то в его личном кабинете может отобразиться документ, подписанный врачом того подразделения, которое курирует данную школу или сад», — пояснила заместитель главного врача по педиатрической помощи Мария Фурник.

Такая система позволяет своевременно осматривать детей независимо от места проживания и прикрепления. Например, ребенок может быть прикреплен к поликлинике в Хотькове, а учиться в Сергиевом Посаде.

Все манипуляции фиксируют в единой медицинской информационной системе (ЕМИАС). Уведомления о записи на прием и электронные медицинские документы могут поступать в личный кабинет на Госуслугах и на электронную почту. Дата осмотра может отличаться от даты внесения сведений из-за технических особенностей обработки данных.

Вопросы о документах и сроках их появления можно задать в поликлинике по месту прикрепления или по горячим линиям больницы в будни: +7 (999) 277-25-52 с 8:00 до 17:00 и +7 (498) 602-03-59, добавочный 18007, с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.