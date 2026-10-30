Педиатр Можайской больницы назвала осенние продукты для детского иммунитета

Осенью дети чаще простужаются, и их организму нужна дополнительная поддержка. Педиатр детской поликлиники Можайской больницы Наталья Никиреева посоветовала регулярно предлагать ребенку сезонные овощи и фрукты небольшими порциями.

«На первом месте — тыква. Она богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А и защищает слизистые оболочки от попадания микробов. Второе место делят яблоки и груши: в них много пектина, который выводит токсины, и витамина С для защиты от простуд. Третий герой — сладкий перец, в котором витамина С даже больше, чем в лимоне. Четвертый — морковь, еще один источник бета-каротина, который к тому же полезен для зрения. Замыкает пятерку свекла: она улучшает состав крови и дает детскому организму энергию, чтобы он не чувствовал усталости», — разъяснила врач.

Из тыквы и моркови можно приготовить суп-пюре, яблоки запечь с творогом или добавить в домашнюю шарлотку, а из свеклы сделать сладкий салат с черносливом. По словам педиатра, такой рацион поможет поддержать детский организм в холодный сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.