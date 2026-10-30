В Люберцах строят трехзвездочную гостиницу на 1644 номера

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство трехзвездочной гостиницы на Волковской улице в Люберцах. Готовность объекта составляет около 39%, завершить работы планируют в сентябре 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На площадке гостиницы в Люберцах продолжаются кладка наружных и внутренних стен, устройство оконных проемов и монтаж внутренних инженерных систем.

В 21-этажном здании предусмотрены 1644 номера — студии и апартаменты с мини-кухнями. Гостиница сможет принять более 2,4 тыс. человек. Для маломобильных гостей оборудуют 60 адаптированных номеров.

На трех верхних этажах разместятся номера с увеличенной высотой потолков и панорамными окнами. Подземную парковку для автомобилей гостей свяжут с этажами гостиницы лифтами.

Общая площадь здания превысит 78 тыс. кв. метров. Строительство началось в мае 2024 года и находится под надзором Главгосстройнадзора Московской области.

Путешествовать по родным краям к природным достопримечательностям помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». По нему в самых живописных местах нашей страны обустраивают экотропы и открывают комфортные отели. В регионах развивают инфраструктуру для путешествий, создают новые маршруты и места для отдыха, чтобы добираться до этих красот было удобнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.